Edi Rama contro Report | Sull’Albania calunnie Ranucci risponde | Tutto quello che abbiamo detto è sulle carte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) «E’ la calunnia più scandalosa», con queste parole il premier albanese Edidefinisce l’inchiesta di, andata in onda domenica su Rai 3, dedicata all’accordo fra Roma e Tirana per la costruzione di due centri di accoglienza per migranti. Intervistato da Shqiptarja.com uno dei più importanti portali di informazione albanesi,sottolinea che «un’emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell’Albania, così come accadeva negli anni in cui gli albanesi apparivano sui media italiani solo come assassini, trafficanti, prostitute e ladri, e l’Albania veniva presentata come la culla della criminalità in Europa». Nell’inchiesta a cura di Giorgio Mottola si parla del costo eccessivo per i due centri che, a fronte dei 650 ...