Spettroscopia Raman digitale potenziata da colloidi mediante conteggio di singole molecole

(Di sabato 20 aprile 2024) Scoperta delladaLadatramite ildiè un campo di ricerca in continua evoluzione. Studi di Riferimento Vogelstein e Kinzler nel 1999 hanno contribuito con “Digital PCR” pubblicato su Proc. Natl Acad. Stati Uniti d’America. Rissin e Walt nel 2006 hanno presentato un articolo su Nano Lett. riguardante la letturadella concentrazione didi enzima utilizzando array di femtolitri. Nuove Frontiere della Ricerca Gli studi di Rissin e colleghi evidenziano l’utilizzo di test ...

Le ricariche con corrente modulata potrebbero aiutare le batterie agli ioni di litio a durare più a lungo - Un team internazionale ha dimostrato che la ricarica con una corrente pulsata (o modulata) ad alta frequenza riduce gli effetti dell’invecchiamento delle batterie agli ioni di litio.auto.hwupgrade

Festeggiamenti per il 45° anno dalla Fondazione dell’Università degli Studi della Tuscia - VITERBO - Presso l'Aula Magna del Complesso di Santa Maria in Gradi, il Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, ha aperto con una cerimonia i festeggiamenti per il 45° anno dalla Fondazione dell'Universi ...ontuscia

Viterbo – 45 anni di Unitus: presentazione del nuovo patrimonio digitale, visita guidata e festeggiamenti - VITERBO - Nella giornata dell’11 aprile presso la sede di Santa Maria in Gradi si terranno i festeggiamenti per il 45° anno dalla Fondazione dell’Università ...etrurianews