Ecco il disegno di legge del governo sull' intelligenza artificiale

(Di martedì 23 aprile 2024) AGI - Reclusione da uno a cinque anni per chi cagiona un "danno ingiusto" utilizzando sistemi di. Iscrizione a sistemi come i chatbot per gli under 14 solo previo consenso dei genitori. Uno stanziamento da miliardo di euro, spalmato nel triennio fino al 2026, a sostegno dello sviluppo di startup del settore e di almeno una azienda capace di assumere dimensione di leader nel mercato nazionale. Il Consiglio dei ministri ha approvato ildiper provare a mettere ordine in un settore con campi di applicazione molto diversi - dalla salute all'informazione fino alla cultura passando per la sicurezza e la difesa - le cui potenzialità e i risvolti sono ancora tutti da esplorare. Il documento prova a ...