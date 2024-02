Gara di disegno | ecco i vincitori

Ecco la nuova questura di Padova: «In via Anelli la piazza della convivenza»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Idelladiindetta da Il Blog di Giò in occasione del Carnevale e di San Valentino 2024 sono: categoria infanzia: Andrea Guarino – sez. B – Marconi – 1 circolo di Pozzuoli; motivazione: “un cuore ed una mascherina ci fanno pensare agli occhi dei bambini che esprimono amore. Perché l’amore è Il Blog di Giò.

Trieste: inaugurata al Museo Revoltella la mostra dedicata a “Van Gogh”: Oltre 50 capolavori dell'artista più amato dal pubblico di tutto il mondo potranno essere ammirato alla mostra inaugurata al Museo Revoltella. #vangogh #arte #museorevoltella #eventi #trieste #friuliv ... lamilano

Europa League: Roma verso gli ottavi, all'Olimpico quote giallorosse contro il Feyenoord: L’1-1 strappato in Olanda ha spostato l’ago della bilancia in ottica passaggio del turno: una settimana fa entrambe le squadre si giocavano agli ottavi di Europa League a 1,85, mentre ora, alla ... agipronews

Parco del ponte, l’incertezza sui fondi “seziona” il Cerchio Rosso: si partirà con un primo lotto: E' quello che dovrebbe collegare il futuro Memoriale a via Fillak, ma per tutto il disegno complessivo l'orizzonte temporale è proiettato al 2030 ... genova24