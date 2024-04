Ecco come il ritiro delle forze russe impatta sulla geopolitica nel Caucaso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 aprile 2024) Pochi giorni fa, Mosca ha annunciato ildei quasi duemila soldati del contingente di peacekeeping dispiegati nella regione del Karabakh sin dal 2020,base degli accordi di cessate il fuoco stipulati da Armenia e Azerbaigian al termine del conflitto in Nagorno Karabakh scoppiato nell’autunno dello stesso anno. Il compito dei militari russi, il cuiarriva diciotto mesi prima della conclusione della missione, prevista per novembre 2025, era quello di evitare ulteriori scontri tra le due fazioni e di garantire il rispetto di quanto stabilito dal suddetto accordo. Ma così non è stato. Quando l’Azerbaigian ha imposto un bloccolinee di rifornimento della regione a partire dal dicembre 2022, causando una crisi umanitaria, i militari russi non sono intervenuti. E poco prima che l’Azerbaigian iniziasse ...