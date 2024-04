Centri estivi a Bologna - via al click day | ecco quando e come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Al via, da lunedì 29 aprile, le iscrizioni aiconvenzionati per i bambini residenti a. Per info: https://www.comune..it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-. Due le fasce d’età in cui si suddividono le iscrizioni: dalle 14 del 29 aprile alle 12 del 6 maggio, le iscrizioni riguardano i bambini di età 6-14 anni (nati dal 1/1/2010 al 31/12/2017, più nati dal 1/1/2018 al 30/4/2018 che frequentano la scuola primariaanticipatari). Dalle 14 del 6 maggio alle 12 del 13 maggio, il secondo turno è riservato sarà riservato ai bambini 3-6 anni, cioè che frequentano o hanno frequentato la scuola dell'infanzia oppure una sezione Primavera nell’anno scolastico 2023/24 (nati dal 1/1/2018 al 31/12/2020 più nati ...