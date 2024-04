Divisione regionale 1 girone B Sitta - Fiore e Frazzoni spingono i Bianconeriba Budrio non si ferma con Curti e Tinti

(Di martedì 23 aprile 2024) IlB della1. Cspt 2010-Argenta 65-77 Cspt 2010: Sandrini, Greco 2, Zuffa 6, Piani Gentile 6, Pedini 6, Pasini 6, Zaniboni 2, Omorodion, Mondanelli 11, Tantini, Tabellini 11, Cisbani 15. All. Morigi. Argenta: Federici 16, Montaguti 15, Cortesi 15, Alberti 12, Alassio 6, Boggian 6, Manias 5, A. Magnani 2, Tumiati, T. Magnani, Reggiani, Raggi. All. Ortasi. Arbitri: Di Nocera e Delle Donne. Note: parziali 15-23; 39-39; 52-61.-Villanova Tigers 71-70: Misciali, Legnani 3, G. Minozzi 3, Tugnoli 10,18,16,15, Poli 2, Martinelli 4, Giordani, Tanchella, Donati ne. All. M. Minozzi. Villanova Tigers: Polverelli 6, Zannoni 32, Ceccarelli 10, T. Guiducci, Zanotti 3, Buo, Raffaelli ...

Pisa , 21 aprile 2024 – Crolla per la quarta volta consecutiva il Cosmocare CUS Pisa , nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: sul campo di un più motivato Academy Lucca , gli uomini di Leoncini, con molte assenze e con la testa alle vacanze, non sono mai stati in partita, andando vicini ad essere doppiati dai padroni di casa. LA CRONACA – Le due squadre partono contratte e gli universitari terminano sotto per ... (sport.quotidiano)

Pisa, 22 aprile 2024 – Dopo un digiuno che durava da quattro giornate, torna al successo il GMV dei giovani, opposto in trasferta alla Scuola Basket Prato , nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C. Senza atleti senior, con molti under a referto, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno stentato in avvio, per poi passare in testa prima del riposo e mantenere il vantaggio nella ripresa, nonostante la ... (sport.quotidiano)

Pisa , 22 aprile 2024 – Niente da fare per la IES Sport Pisa , nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: sul campo caldo della Dinamo Rosignano , gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un avvio in equilibrio, hanno ceduto di poco nella ripresa, rimanendo comunque in partita fino al termine. LA CRONACA – Una IES ancora con molte assenze ha giocato alla pari con i padroni di casa nella prima metà di gara, ... (sport.quotidiano)

