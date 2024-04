Diploma in un anno con 6 mila euro seguendo corsi online | scandalo diplomifici in Sicilia Valditara | Non sarà più possibile con le nuove norme

(Di martedì 23 aprile 2024) Proseguono le ispezioni dell'USRsulle scuole private della regione, mettendo in luce i classici casi di, nel mirino del Ministroda mesi, che attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento dedicato. L'articolo .

Graduatorie GPS per il biennio 2024 /25 e 2025/26: attesa nei prossimi giorni l'ordinanza che darà il via libera alla presentazione delle domande. Ecco i requisiti di accesso per infanzia e primaria . L'articolo GPS infanzia e primaria 2024 /26: diploma magistrale entro 2001 /02, Scienze della formazione primaria e laureandi dal terzo anno con 150 CFU sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (orizzontescuola)

L'80% dei diploma ti ITS trova lavoro entro un anno dal diploma , una percentuale significativamente più alta rispetto ai laureati triennali o magistrali. Questo dato, emerso durante la giornata organizzata dall'Associazione Rete Fondazioni ITS a Villa Campolieto, Ercolano, pone l'accento sull'importanza di rafforzare i percorsi ITS Academy per contrastare la disoccupazione giovanile. L'articolo ITS Academy , una soluzione concreta alla ... (orizzontescuola)

Diplomifici, scandalo in Sicilia: 5 anni in uno a 6mila euro e corsi online. Valditara: con le nuove norme non sarà più possibile - Si discute ancora di scuole paritarie e diplomifici. I dati che provengono dall’ispezione effettuata in Sicilia, come riporta La Repubblica, sono a dir poco scioccanti. Alcune scuole private di Palerm ...tecnicadellascuola

Bonus giovani 2024, come ottenere (e usare) le due carte cultura fino a 1.000 euro - Dal 2024 la 18App è stata sostituita da due nuove carte: la Carta cultura giovani e la Carta merito, ciascuna ha il valore di 500 euro, cumulabili, e dedicate all’acquisto di prodotti e servizi cultur ...corriere

