GPS infanzia e primaria 2024 26 | diploma magistrale entro 2001 02 | Scienze della formazione primaria e laureandi dal terzo anno con 150 CFU

(Di sabato 23 marzo 2024) Graduatorie GPS per il biennio/25 e 2025/26: attesa nei prossimi giorni l'ordinanza che darà il via libera alla presentazione delle domande. Ecco i requisiti di accesso per.

Come abbiamo riportato, è prevista un'ordinanza ministeriale che regolerà all'aggiornamento delle Gps 2024 /2026. Al momento sembrano poche le novità in base a quanto risulta dopo l'incontro ...

Graduatorie GPS per il biennio 2024 /25 e 2025/26: il decreto Milleproroghe 2024 , di prossima approvazione in Parlamento, dovrebbe dare il via libero all'aggiornamento delle GPS tramite una proroga ...

Orale concorso scuola, in Liguria 856 ammessi per primaria e infanzia, 1.805 per la secondaria - Durante la puntata Chiara Cozzetto, Anief, ha risposto ai dubbi degli utenti su GPS, concorsi e percorsi abilitanti. Tra le domande poste durante la diretta: Partecipo al concorso docenti ma non ho ...

Concorso docenti sostegno, oltre 500 rinunce in Liguria: per l'a.s 2024/25 previsto boom di supplenti anche senza specializzazione - Sempre più complicata la situazione su sostegno: troppe cattedre vacanti, rinunce al concorso e boom di supplenze.

Concorso scuola 2024, al via anche la secondaria. GPS e percorsi abilitanti: info e modalità. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) [VIDEO] - Dopo infanzia e primaria, al via anche il concorso per la scuola secondaria. Per fare il punto della situazione, anche in vista dell'aggiornamento delle GPS e dei decreti attuativi dei percorsi ...