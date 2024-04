Dieci morti in una collisione tra due elicotteri militari in Malaysia

L’esercito russo ha lanciato in mattinata tre attacchi missilistici su un quartiere densamente popolato di Chernihiv, città dell’Ucraina settentrionale. A quanto riferisce su Telegram Volodymyr Zelensky, ci sono dieci morti e venti feriti: “Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Purtroppo, il bilancio delle vittime potrebbe salire”, scrive il presidente di Kiev. Che ne approfitta per polemizzare – per la seconda volta in poche ore – ... (ilfattoquotidiano)