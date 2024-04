In fiamme un edificio di 16 piani a Besiktas. Dei tredici feriti , sei versano in gravi condizioni. Incendio in una discoteca – Ilcorrieredellacittà.comAl lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, ... (ilcorrieredellacitta)

“L’Incendio. Reportage su una generazione” Cecilia Sala venerdì a Palazzolo - Palazzolo sull’Oglio. Venerdì 5 aprile alle ore 21,00 nel Palazzetto della scuola I.I.S. Giovanni Falcone in Via Levadello, 29 a Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Cecilia Sala parlerà del tema: ...quibrescia

Incendio in una discoteca a Istanbul, dieci morti e tredici feriti. A fuoco palazzo di 16 piani a Besiktas - Un Incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 10 persone e ne sono rimaste ferite 13, di cui 7 in modo grave.ilmattino

Carabinieri intervengono per Incendio in un rudere: trovate armi e droga - Intervengono per un principio di Incendio in un rudere abbandonato e a Lettere i carabinieri trovano delle armi. Durante le operazioni della messa in sicurezza, effettuata con i vigili del fuoco, i ca ...ilgiornalelocale