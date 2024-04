(Di martedì 23 aprile 2024)ladeiper il 2024: modificato ilper i contribuenti che hannodei: cosaper ildei(credits @Il Messaggero) – Ilcorrieredellacitta.comsulledei. In queste ore, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato un cambio per le operazione legate aldei. La riforma algebrica, valide per le documentazioni del 2024, riguarderà ildelle detrazioni per quelle persone che hanno deia proprio ...

Quest’anno la Dichiarazione dei redditi precompilata sarà messa a disposizione con una nuova modalità, detta semplificata: cosa è necessario conoscere per non farsi trovare impreparati. Nulla a che vedere con quanto accadeva qualche decennio fa, quando il “modello 730” fu definito addirittura “lunare”. Da più di qualche anno, fortunatamente, non è più così. Un lavoratore […] (2anews)

Il Modello 730 resta un dedalo di regole e regolette da togliere il sonno al ragionier Fantozzi. Si chiaro, niente a che fare con l’ incubo di qualche decennio fa. Ma chi non vuole rivolgersi a un Caf e corrispondere la relativa parcella, si deve sorbire 152 pagine di istruzioni . Un mattone di burocratico di 8 pagine in più rispetto all’anno scorso. E una prova di nervi per l’ignaro contribuente, che possiamo immaginare fino a pochi istanti ... (nicolaporro)

Dichiarazione dei redditi, cambia il calcolo per i figli a carico: requisiti richiesti e novità - Cambia la Dichiarazione dei Redditi per il 2024: modificato il calcolo per i contribuenti che hanno figli a carico.

