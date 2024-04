Arriva la dichiarazione dei redditi - è incubo istruzioni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Modello 730 resta un dedalo di regole e regolette da togliere il sonno al ragionier Fantozzi. Si chiaro, niente a che fare con l’di qualche decennio fa. Ma chi non vuole rivolgersi a un Caf e corrispondere la relativa parcella, si deve sorbire 152 pagine di. Un mattone di burocratico di 8 pagine in più rispetto all’anno scorso. E una prova di nervi per l’ignaro contribuente, che possiamo immaginare fino a pochi istanti prima in tutt’altro affaccendato tra impegni di lavoro e di famiglia. Per i “lavativi” che si rifiutano di studiare, il rischio di commettere qualche svista o errore resta peraltro elevato. E, soprattutto, mette a rischio il rimborso spettante dallo Stato con detrazioni e le deduzioni: dalle spese mediche o dentistiche a quelle per la scuola o l’università dei figli. In tutto, ha calcolato l’Ufficio Parlamentare di ...