Derby Milan-Inter - i tifosi nerazzurri bruciano la maglia di Ibrahimovic | VIDEO

Le Pagelle del Derby Milan-Inter , partita della 33^ giornata di Serie A 2023-2024. voti e giudizi rossoneri per 'Il Corrriere dello Sport' (pianetamilan)

IL COMMENTO - Ordine: "Italiano perfetto per ADL, anche Pioli si sposerebbe bene con il Napoli" - Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Napoli Centrale durante 'Un calcio alla radio': "Crollo del Napoli Imprevedibile. Non l’avevo previsto, non è giustificato né da ...napolimagazine

Il dj del Milan: “Non ho boicottato io la festa Inter a San Siro” - La precisazione di SimoJ dopo il Derby che ha consegnato ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella: cos'è successo ...corrieredellosport

Milan, finale di stagione complicato: Derby perso, scudetto all’Inter ed emergenza titolari contro la Juventus - Piena emergenza titolari in difesa per il Milan di Pioli che contro la Juventus dovrà fare a meno di 3 titolari: Theo, Calabria e Tomori.tag24