Dalla Serie A al PSG? L’annuncio non lascia scampo

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato l’Erede per l’attacco. La stagione del Napoli non è stata per nulla esaltante, motivo per il quale non è da escludere una possibile rivoluzione al termine dell’annata. Ovviamente, il mercato in entrata sarà condizionato dagli arrivi del nuovo allenatore e del direttore sportivo, con quest’ultimo ruolo che dovrebbe essere ... (spazionapoli)

Team Altamura promosso in serie C. È la prima volta per l’attuale sodalizio ma non la prima, in serie C, negli 83 anni di Calcio di Altamura. La formazione biancorossa della Leonessa, superando 2-1 in casa la Città di Gallipoli, ha conquistato matematicamente la promozione nella terza serie professionistica, avendo vinto con due giornate di anticipo sul termine del campionato la serie D girone H. Con 71 punti infatti ha un vantaggio ormai ... (noinotizie)