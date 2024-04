Affare Gudmundsson - scatta il sorpasso | nuovo assalto dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 aprile 2024) Scatto di una big per Albert: pronto l’inA. Nonostante la sconfitta di ieri a Marassi contro la Lazio, per 1-0, la stagione del Genoa resta assolutamente positiva, visto che si tratta di una squadra neopromossa. La quota 40 punti è, infatti, distante solamente di un punto per il Grifone che, quindi, a 5 giornate dal termine, può considerarsi salvo. Alberto Gilardino , nonostante la partenza del leader difensivo Dragusin a gennaio, è riuscito a portare a termine la stagione, raggiungendo l’obiettivo prefissato e ad attirare su di sé le attenzioni di altri club italiani. Tra i protagonisti in campo, invece, c’è sicuramente Albertche, a campionato ancora da terminare, ha già superato le 14 reti realizzate la scorsa stagione in B. Il classe ’97 è, infatti, riuscito a gonfiare la rete ...