La medaglia d’oro individuale vinta ad Atene 2004, l’argento a squadre a Pechino 2008, l’oro a squadre di Londra 2012. La carriera di Marco Galiazzo è costellata di successi, a partire dalle due vittorie a cinque cerchi che gli hanno permesso di entrare nell’Olimpo dello sport italiano e mondiale. È lui uno dei quattro arcieri ad aver vinto un oro olimpico sia nella gara individuale che in quella a squadre. Ed è lui ad essere diventato il primo ... (sportface)

Alle G Alle rie d’Italia di Napoli , museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile 2024 al 14 luglio 2024 sarà possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista in Patmos, provenienti dalla National G Alle ry di Londra , affiancati da altri due dipinti raffiguranti l’ Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di ... (ildenaro)

Napoli, alle Gallerie d'Italia la mostra "Velázquez. Un Segno Grandioso" - Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile 2024 al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelist ...napolitoday

Da Londra due capolavori di Velazquez per Napoli - Alle Gallerie d'Italia - Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile al 14 luglio è possibile ammirare 'Immacolata Concezione' e 'San Giovanni Evangelista sull'isola di Patmos' ...adnkronos

The Black Dog: ecco dov'è il bar di Londra diventato famoso grazie a Taylor Swift - "E così ti guardo mentre cammini in un bar chiamato The Black Dog": dove si trova il bar di Londra diventato famoso grazie a Taylor Swift ...grazia