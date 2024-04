Marco Galiazzo | l’arciere che vinse due volte | le imprese di Atene e Londra nella nuova puntata di ‘Oro’

(Di giovedì 4 aprile 2024) La medaglia d’oro individuale vinta ad2004, l’argento a squadre a Pechino 2008, l’oro a squadre di2012. La carriera diè costellata di successi, a partire dalle due vittorie a cinque cerchi che gli hanno permesso di entrare nell’Olimpo dello sport italiano e mondiale. È lui uno dei quattro arcieri ad aver vinto un oro olimpico siagara individuale che in quella a squadre. Ed è lui ad essere diventato il primo campione olimpicostoria del tiro con l’arco italiano. L’impresa del Panathinaikos Stadium è al centro della quarta– scritta e interpretata da Giuseppe Pastore – del podcast, una produzione Sportface e Nexting per ripercorrere le più grandiitaliane ai Giochi ...

