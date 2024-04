Da I soliti ignoti ai successi nel body building | Meoni verso il debutto stagionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Prato, 23 aprile 2024 - “Si prospetta una stagione impegnativa. Mi aspettano quattro o cinque gare importanti nel corso di quest'anno. L'obiettivo sarà quello di confermarmi: darò il massimo per continuare a vincere”. Parola di Niccolò, che ha così presentato i prossimi impegni. A partire dal: dopodomani, ilbuilder pratese si cimenterà nel “Gran Prix IBFA” di Sapri, che ha già vinto in passato. E punta quindi a ripetersi, nell'ambito di una kermesse diche vedrà sfidarsi in Campania alcuni fra i migliori del mondo. Anche il ventisettenne di Prato sta continuando a crescere sul piano agonistico, guardando se non altro alle vittorie da lui colte nell'ultimo quadriennio. Dopo aver vinto di tutto in piena pandemia, fra il 2020 e il 2021 (sia in ...