Sottrazione di format Battaglia del Codacons su ' I Soliti Ignoti' | la Rai non deve perderlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Rai non può permettersi di perdere il game show 'I' a vantaggio del Nove, dal momento che è proprietaria dei diritti suldal 1991. Ne è convinto ilche, in seguito agli insistenti rumors di stampa su un possibile trasloco dela Discovery, dove tornerebbe nelle mani di Amadeus, insieme all'Associazione Utenti Radio e Tv ha presentato una diffida formale alla Rai. L'intento, spiega ilnel documento che l'Adnkronos ha visionato, è quello di «verificare/vigilare/monitorare le notizie sin qui trapelate» dal momento che «se tutto quanto esposto corrispondesse al vero si verificherebbe ladi unRai al legittimo titolare, ricordando come la Rai sembrerebbe detenere la proprietà del ...