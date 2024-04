Cosa rende speciale l’Inter

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 23 aprile 2024) Alla sua terza stagione alla guida de, dopo aver arricchito la sua bacheca personale – e quella dei nerazzurri – con due Coppe Italia e tre Supercoppe, Simone Inzaghi ha finalmente conquistato il suo primo scudetto. Un trionfo che certifica il successo di uno dei progetti più entusiasmanti e completi degli ultimi anni in Serie A, nonostante una situazione societaria che è stata a tratti complessa. Tra l’inverno e la primavera di appena un anno fa la storia deldi Inzaghi sembrava addirittura aver raggiunto un punto di non ritorno, e invece aver mantenuto la fiducia nel lavoro dell’allenatore ha infine premiato la dirigenza nerazzurra. Dopo la già incredibile finale di Champions dell’anno scorso, che sembrava l’apice più alto possibile per questa rosa,è riuscita a vivere una stagione per certi versi ancora più ...