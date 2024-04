Perché dovete prenderli a pallonate | Inter - cosa sta succedendo prima del derby

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La voglia è di vincere lo Scudetto stasera, battendo il Milan in casa sua e facendo propria così la seconda stella. L'è carica e nella Stracittadina di lunedì 22 aprile ci proverà, conscia che non sarà facile contro un Milan pronto a vendere la pelle nonostante la delusione dell'eliminazione in Europa League contro la Roma. Alla Pinetina di Appiano Gentile, domenica, i tifosi della Curva Nord sono stati al centro di allenamento. L'accoglienza ricevuta al Suning Training Centre è stata rumorosa, festosa, calorosa. C'è voglia di Scudetto, anche se Simone Inzaghi ha tentato di smorzare un po' i toni nella conferenza stampa pre-: “Importante sì — le sue parole — ma la partita di domani non deve essere un'ossessione". Morale della favola: non dovesse arrivare il successo, tutto sarebbe rimandato alla prossima gara in casa contro il Torino. ...