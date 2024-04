Corea del Nord simula contrattacco nucleare | Avvertimento per Usa e Seul

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Ladelha annunciato di aver effettuato ieri unazione di: l'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leaderno Kim Jong Un ha supervisionato i lanci, in quella che viene definita la prima dimostrazione del nuovo sistema di gestione e controllo delle armi nucleari di Pyongyang, dal nome in codice "Haekbangashoe", o "innesco". Lo Stato maggiore sudno ha parlato del lancio ieri in direzione del mare aperto da parte delladeldi diversi missili balistici. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alladeldi lanciare o anche solo testare ...

