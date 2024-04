Corea del Nord simula contrattacco nucleare | Avvertimento per Usa e Seul

Kim Jong Un ha supervisionato i lanci in quella che viene definita la prima dimostrazione del nuovo sistema di gestione e controllo delle armi nucleari di Pyongyang La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato ieri una simula zione di contrattacco nucleare : l'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leader Nord Corea no Kim Jong Un […] (sbircialanotizia)

Seul, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato ieri una simulazione di contrattacco nucleare: l'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leader NordCoreano Kim Jong Un ha supervisionato i lanci, in quella che viene definita la prima dimostrazione del nuovo sistema di gestione e controllo delle armi nucleari di Pyongyang, dal nome in codice "Haekbangashoe", o "innesco nucleare". Lo Stato maggiore sudCoreano ... (liberoquotidiano)