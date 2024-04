La Corea del sud ha preso male il mancato invito di Roma al G7

Sarà uno spettacolo di danza a tagliare il nastro dell’Anno dedicato alla cultura Coreana in Italia. Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, insieme all’Istituto culturale Coreano in Italia (ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica di Corea) e al KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange), è lieto di annunciare lo spettacolo di musica e danza tradizionale Coreana “Il sogno ... (newsagent)

Tokyo, 22 aprile 2024 – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare del Giappone. Lo denunciano la Guardia costiera nipponica e il Comando di Stato maggiore congiunto sudCoreano. I militari di Seul non hanno fornito dettagli sull'operazione poiché "l'analisi è attualmente in corso". Si tratterebbe, tuttavia, del primo lancio da quando Pyongyang ha testato un nuovo vettore balistico a raggio intermedio dotato di testata ... (quotidiano)

Gli step della Skincare routine possono essere otto ma possono arrivare anche a 20. Scoprite le ultime tendenze made in Corea in fatto di pelle perfetta e la controtendenza ora virale su TikTok (vanityfair)

l’Italia di Hockey ghiaccio,alla Würth Arena di Egna, si impone per 4-0 sulla Corea del Sud in un match amichevole. Di Zanetti (doppietta), Hannoun e Felicetti le marcature azzurre. Nelle prossime ore il coaching staff deciderà gli ultimi tagli per definire il roster che parteciperà alla rassegna iridata. l’Italia tornerà sul ghiaccio per le prossime amichevole il 23 aprile (ore 19:30) a Merano contro l’Ungheria e il giorno dopo (ore 19:00) ... (sportface)

Vittoria per la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio in occasione della terza amichevole di preparazione ai Campionati Mondiali I Divisione B 2024. Gli azzurri nello specifico hanno regolato per 4-0 la Corea del Sud in quello che è stato l’ultimo match prima delle convocazioni ufficiali in vista della rassegna iridata. La partita, tutt’altro che intensa, si sblocca a l12:34 del primo periodo quando, dopo un incomprensione dietro la porta ... (oasport)