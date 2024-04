Contentino per Chamizo | il ricorso alla UWW gli dà ragione - ma la sentenza è beffarda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) La United World Wrestling, la Federazione Internazionale della Lotta, ha diramato con un comunicato la propria decisione in merito all’incontro tra l’italiano Franke l’azero Turan Bayramov nel torneo europeo di qualificazione olimpica di Baku: l’azero resta il vincitore del match, mentre la Commissione Disciplinare ha chiesto che l’azzurro possa essere inserito tra le teste di serie nell’ultimo torneo di qualificazione olimpica. Sospesi, per periodi diversi, tutti gli arbitri dell’incontro in questione. La nota stampa della UWW: “La Camera Disciplinare della United World Wrestling, ha deciso di sospendere, per periodi diversi, il corpo arbitrale ed i delegati arbitrali per le presunte violazioni durante l’incontro di semifinale tra l’italiano Franke l’azero Turan Bayramov nel torneo europeo di qualificazione olimpica di ...