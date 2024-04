Dignitas infinita non è un contentino per i conservatori | ma sull’identità di genere è fuori strada

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A poco meno di quattro mesi dalla pubblicazione Fiducia supplicans «sul senso pastorale delle benedizioni», impartibili alle coppie di persone dello stesso sesso e «in situazioni irregolari», il Dicastero per la Dottrina della fede a guida Fernández torna a far parlare di sé con una nuova Declaratio dalla portata a dir poco deflagrante. Approvato dal Papa ex audientia del 25 marzo e intitolato, il documento, che è reso noto e presentato l’altrieri in conferenza stampa dopo cinque anni di lavoro, si compone di ventiquattro pagine suddivise in una presentazione, un’introduzione, quattro capitoli, un’appendice di centosedici note al testo, intende «fare memoria del 75° anniversario» (nr. 2) della Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948). Di primaria importanza tanto da costituire uno dei capisaldi dell’articolo 1 ...

Dopo l’autorizzazione alla benedizione delle coppie omosessuali, il dicastero Vaticano per la Dottrina della fede ribadisce la condanna della maternità surrogata e il suicidio assistito in una ... (ildifforme)

Dignità infinita è il titolo e la parola chiave della dichiarazione firmata dal cardinale Victor Manuel Fernández, responsabile del Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano dice no alla ... (vanityfair)

Dignitas infinita, grosso giro di vite etico di Bergoglio - No all’eutanasia, no all’aborto, no al cambio di sesso, e no mondiale all’utero in affitto. I «no» pronunciati dalla Chiesa in tema morale sono espliciti e molto, molto duri ...italiaoggi

Vescovi Ue su Risoluzione Parlamento europeo: “L’aborto non potrà mai essere un diritto fondamentale” - Dichiarazione della Presidenza dei vescovi Ue (Comece) diffusa alla vigilia del voto sulla “Risoluzione sull’inclusione del diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” ...difesapopolo

Italia, comunità Lgbt critica il Vaticano per la condanna di maternità surrogata e gender - Varie associazioni Lgbtqia+ italiane hanno reagito male alla dura presa di posizione del Vaticano su maternità surrogata e diritti delle persone che si definiscono non binarie. "Siamo delusi e frastor ...it.euronews