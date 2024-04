Condizioni N’Dicka - c’è l’annuncio | la data del suo rientro

(Di martedì 23 aprile 2024) Il verdetto sulledel centrale difensivo giallorosso, il popolo romanista può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Serie A ha chiuso i battenti nella serata di ieri, con il posticipo tra Milan e Inter che ha regalato la vittoria del ventesimo Scudetto ai nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi si sono laureati campioni d’Italia con cinque giornate di anticipo: il dato certifica lo splendido lavoro compiuto dallo scacchiere interista. A fare spazio al derby della Madonnina è stato lo spettacolare incontro tra Roma e Bologna, disputatosi allo stadio Olimpico. I rossoblù, autori di un campionato sensazionale, sono riusciti a dominare anche i capitolini che vivono un periodo di forma smagliante. I giallorossi sembrano aver pagato i novanta minuti di giovedì scorso, contro il Milan, che ha sottratto un carico di energie non indifferente. Dopo la ...

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il difensore della Roma " Ndicka sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha ...

AS Roma: NDicka idoneo, guarito da pneumotorace - Dopo aver escluso patologie cardiache, il difensore giallorosso può ritornare al calcio giocato.Evan NDicka ha concluso la trafila di esami a livello cardiologico, arrivato il verdetto sulle sue condi ...rainews

Lotito: "N'Dicka Ho chiesto al Consiglio di attenersi al regolamento, non volevo attaccare la Roma" - Roma news - Il presidente della Lazio torna a parlare della sospensione di Udinese-Roma dopo il malore accusato da Evan N'Dicka LOTITO NDicka ROMA – Hanno fatto molta polemica le parole di Claudio Lotito in merit ...informazione

Beto sviene in campo durante Everton-Nottingham: applicato l'ossigeno. Le sue Condizioni - Sette minuti di grande paura al Goodison Park di Liverpool tra i tifosi dell'Everton. E' successo tutto al 93mo minuto, con i Toffees in vantaggio per 2-0 sul Nottingham Forest. Il match è stato sospe ...tg.la7