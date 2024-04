Ndicka e le condizioni dopo il malore | cosa dice De Rossi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il difensore della Roma "sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è unafastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha fatto spaventare". Così Daniele Dein conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. "Abbiamo preso un sacco di complimenti su unache per me è abbastanza normale – aggiunge il tecnico giallorosso facendo riferimento alla decisione di non riprendere la partita a Udineildi-. Abbiamo fatto quello che sembrava sensato fare. Penso che ogni allenatore avrebbe reagito come ho fatto io e ogni giocatore si sarebbe irrigidito non sapendo le ...