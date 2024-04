Concertone del Primo Maggio - Ermal Meta | L’Italia è antifascista Sul palco 50 artisti da Mahmood a Tananai e Ultimo | ecco il cast completo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Tutto pronto o quasi per ildelche quest’anno, eccezionalmente, si terrà al Circo Massimo di Roma. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. Sarà grande festa del lavoro e della musica che coinvolgerà circa 50per l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, organizzato da iCompany con la direzioneca di Massimo Bonelli. La rassegna canora si aprirà con le parole di Fabrizio De Andrè scritte per “La guerra di Piero” con i conduttori Noemi ead aprire le danze. “Esiste uno scollamento a livello generazione su come spiegare ai giovani l’antifascismo maè uno Stato. – ...