Concerto 1° maggio - non solo Rose Villain | la lista dei cantanti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 aprile 2024)1°, non: lacompleta del resto deipronti ad esibirsi Mancano ancora pochissimi giorni in vista del grandedel 1°. Tantissime le novità di quest’anno. A partire, ovviamente, dalla location. L’evento non si svolgerà più in Piazza San Giovanni, ma questa volta il tutto si “sposterò” al Circo Massimo. C’è grande attesa per il pubblico che si presenterà a Roma ma anche quello da casa che guarderà lo spettacolo. Per non parlare dell’attesa deiche si esibiranno sul palco.(Ansa Foto) Cityrumors.itTra le conferme arrivano quelle in merito alla presenza di, una ...