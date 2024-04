Con il cyber crime le infrastrutture diventano molto critiche

(Di martedì 23 aprile 2024) Vi dico tre numeri: 649, 870, 1193. Arrivano dal report “InternetComplaint Center” del FBI degli ultimi tre anni ed evidenziano il numero di attacchi ransomware denunciati da operatori nel settore delle. La crescita è costante al ritmo di circa il 35 per cento l’anno. Fin dal 2021 sul gradino più alto del podio si trova la sanità con 249 attacchi e questa non è una sorpresa. Colpisce, invece, come al secondo posto si trovino le industrie manifatturiere consideratele cui denunce sono passate dalle 65 del 2021 alle 218 del 2023. Chiude il podio 2023 l’area dei servizi pubblici con 216 attacchi. La fotografia che arriva dagli Stati Uniti ci permette di fare qualche considerazione. Sia l’ambito sanitario sia quello dei servizi pubblici hanno in comune una caratteristica: non ...

Roma, 23 apr. – (Adnkronos) - "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell'Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano la consapevolezza del rischi o che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo Fancel , Country Manager Italy e ...

(Adnkronos) – "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell’Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano la consapevolezza del rischi o che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo Fancel , Country Manager Italy e Ceo Generali ...

(Adnkronos) – "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell’Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano la consapevolezza del rischi o che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo Fancel , Country Manager Italy e Ceo Generali ...

Olimpiadi 2024, è allarme phishing e social engineering: come proteggersi dal rischio frode - Da un'analisi di Proofpoint emerge che il 66% dei Patner ufficiali delle Olimpiadi 2024 di Parigi non ha adottato misure di cyber security per il blocco proattivo delle mail truffaldine, il principale ...cybersecurity360

Sicurezza senza frontiere: il convegno di Sixlab all’aeroporto di Istrana - L’evento Sixlab all'Aeroporto di Istrana ha riunito gli esperti in cyber security per discutere di nuove minacce, tecnologie XDR, Sistema Siem, email, backup e integrazione tra soluzioni innovative ...digitalic

Assicurazioni, Fancel (Generali): "Consapevolezza è chiave per difendersi da rischi cyber" - "Per favorire l’innovazione è necessario un cambiamento di competenze delle figure che entrano nelle aziende” "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell’Ia è, in primo luogo, necessario ch ...adnkronos