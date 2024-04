Assicurazioni - Fancel Generali | Consapevolezza è chiave per difendersi da rischi cyber

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. – (Adnkronos) - "Perché le aziende possano proteggersi daidell'Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano ladelo che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo, Country Manager Italy e CeoItalia, Vicepresidente Ania, in occasione della quarta edizione di Innovation by Ania 'e Intelligenza Artificiale. Innovazione al servizio del Paese', che si è tenuta oggi a Roma. "Per proteggere le imprese dai-risk – ha spiegato– noi, comeItalia, in collaborazione con il Politecnico Di Milano, abbiamo sviluppato un ‘ciber index', che misurasse la capacità delle aziende didai possibili attacchi informatici”. ...