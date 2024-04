Comunali - nuova crepa in Fratelli d’Italia | lettera a Iannone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Circolo Territoriale di Avellinorappresentato da Vincenzo Quintarelli, Edoardo Fiore e Maria Teresa Lombardo scrive unaal Commissario Regionale Antonio: “Egregio Senatore Antonio– data la situazione venutasi a creare circa la mancata unità della coalizione di Centrodestra alle imminenti elezioni, eventualmente appoggiata da liste civiche, con unico candidato alla carica di sindaco, sentiamo il dovere di rappresentarti il disagio di gran parte dell’elettorato in merito alle scelte, in totale autonomia, dell’attuale presidenza del partito ( rappresentata da Ines Fruncillo ndr)”. “Rileviamo -invece, la determinazione, di correre, da soli con un proprio candidato a sindaco. Tale improvvida scelta potrebbe essere letale per il ...