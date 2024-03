Nuova mappa dei servizi per cuore | ossa e pressione nelle Farmacie Comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 25 marzo 2024 – Una rete diper il controllo diall’interno delledi Arezzo. Le strumentazioni di Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata sono sottoposte a una periodica rotazione tra le ottodi città e frazioni con l’obiettivo di garantire vicinanza all’utenza e di sensibilizzare verso l’importanza di effettuare esami utili per il benessere, la prevenzione e il monitoraggio nel tempo dei propri valori. Ladistribuzione resterà attiva fino a sabato 20 aprile, garantendo la possibilità di sottoporsi ai diversi test in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili in virtù della telemedicina. La farmacia “Mecenate” ...