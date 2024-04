CM com – Milan - Adli tuona | ‘Se la società vuole vincere ci servono giocatori forti’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il derby perso contro l'Inter lascia qualche strascico in casa. Dopo il KO contro i nerazzurri, che ha assegnato lo Scudetto e la seconda stella alla squadra di Simone Inzaghi, il centrocampista rossonero Yacineha parlato ai microfoni di SportMediaset, analizzando la gara persa per 2-1 per effetto dei gol di Acerbi e Thuram: "Brucia tanto. Oggi non era solo un derby ma era tanto di più perché sapevamo che l'Inter potevalo Scudetto e volevamo dare soddisfazione ai nostri tifosi, che abbiamo deluso tanto in questa stagione. Le parole non bastano per descrivere quello che sento dentro. Frustrazione? Anche di più. Non possiamo essere sempre puliti, agire con la testa. Oggi c'erano tante emozioni. Ho ...