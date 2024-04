Cipess - via libera a 9,8 miliardi per lo sviluppo Meloni | Nuova sinergia tra governo e territori

(Di martedì 23 aprile 2024) Ridurre “i divari” che attraverso l’Italia e spendere presto e bene le risorse a disposizione. Sono le linee guida delribadite dal presidente del Consiglio Giorgianel corso della riunione del, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e losostenibile, che si è riunito oggi a Palazzo Chigi e ha dato il viaa 9,8del Fondo die coesione messi a disposizione dei: “Spendere presto e bene per ridurre i divari traaccumulati dall’Italia” “L’Italia è una Nazione che nel tempo ha accumulato diversi divari: tra Nord e Sud, tra la costa tirrenica e quella adriatica, divari all’interno delle stesse Regioni, tra aree più ...

Arezzo, 22 aprile 2024 – In occasione della Giornata della Terra, sono state proclamate le scuole vincitrici della seconda edizione di scuole Viaggianti, il Progetto ambientale di Estra che ha coinvolto oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti ...

Sembra che il carteggio privato tra la principessa del Galles e James Hewitt possa vedere la luce. Secondo il The Sun l'ex amante avrebbe già ricevuto un offerta da un collezionista, mentre dai commentatori reali arriva una severa critica.Continua ...

A Palazzo Chigi riunione del Cipess con Meloni, via libera a 9,8 miliardi di risorse Fsc - Si è tenuta nella Sala Verde di Palazzo Chigi una riunione del Cipess presieduta dalla premier Meloni, con focus particolari su infrastrutture, politiche di coesione e informative. Nel corso della sua ...ilgiornale

Cipess, al via riunione a Palazzo Chigi. Meloni: in arrivo gli ultimi quattro Accordi di Coesione - Secondo quanto si apprende ha preso il via nella Sala Verde di Palazzo Chigi una riunione del Cipess, presieduta dal Presidente del ...teleborsa

Regioni, Meloni: via libera Cipess a pacchetto Fsc da 9,8 mld - Roma, 23 apr. (askanews) – Quello fatto sui Fondi di sviluppo e coesione, attraverso il riordino operato mediante il Decreto Sud e Coesione, “è un lavoro estremamente prezioso, per il quale ringrazio ...askanews