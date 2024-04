Cina | sindaco San Francisco mira a consolidare gemellaggio con Shanghai

Pechino, 22 apr – (Xinhua) – San Francisco ricevera’ una coppia di panda dalla Cina il prossimo anno. Il sindaco London Breed ieri ha visitato il Parco degli animali selvatici di Shanghai per esprimere l’entusiasmo della citta’ per il loro imminente arrivo . Agenzia Xinhua (romadailynews)

Tempo di lettura: < 1 minuto“A Castellammare di Stabia, il PD sosterrà come candidato sindaco Luigi Vicinanza, una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno sforzo collettivo e uno straordinario impegno di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno a cuore la città e intendono restituirle dignità e orgoglio con un nuovo patto democratico”, è quanto dichiara in una nota Francesco Dinacci, presidente del PD ... (anteprima24)