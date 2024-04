Cina | sindaco San Francisco impaziente per arrivo di panda in citta’ nel 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto“A Castellammare di Stabia , il PD sosterrà come candidato sindaco Luigi Vicinanza , una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno ...

F1 | Dopo il ritorno della Cina in calendario, arriva una quarta tappa in Asia - La Formula 1 potrebbe abbracciare una quarta tappa in Asia in futuro, con la Thailandia che si sarebbe candidata per ospitare un GP.f1ingenerale

HOZON AUTO FIRMA UFFICIALMENTE UN ACCORDO CONGIUNTO, ASSICURANDOSI UN INVESTIMENTO SUPERIORE A 5 MILIARDI DI RMB - TONGXIANG, Cina, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il 15 aprile Hozon Auto ha concluso un accordo di investimento con diverse società di investimento cinesi per oltre 5 miliardi di RMB, rafforzando ulter ...adnkronos

Il partito del leader sostenuto dalla Cina Mohamed Muisu ottiene una vittoria schiacciante nei sondaggi parlamentari delle Maldive - Mohamed Muisu e i suoi alleati avevano solo otto seggi nel parlamento uscenteMaschio: Il partito del presidente delle Maldive Mohamed Muizu ha ottenuto il ...telepacenews