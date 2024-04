Chiede di andare in carcere a Rimini | Vi prego l’aria di mare mi fa bene E per farlo evade dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - “Vi, portatemi nel vostro. Qui da voi c’èbuona e si sta”. I carabinieri della stazione del porto dinon hanno creduto alle loro orecchie nel sentire la motivazione con cui, ieri, un 64enne bresciano ha suonato al campanello della caserma pera costituirsi. Molto candidamente, l’uomo – invalido civile al cento per cento, con alle spalle diversi precedenti penali – ha raccontato ai militari dell’Arma la sua storia. Sottoposto agli arrestinella sua abitazione in provincia di Brescia su ordine del gip del tribunale di Verona in quanto accusato di rapina aggravata per aver fatto irruzione in un ufficio postale con una pistola, aveva preso la decisione dire. ...