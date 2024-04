Chi è Kaze e perché è famosa

(Di martedì 23 aprile 2024) Cantante, attrice, talentuosa e bellissima: di strada, nonostante la giovane età,ne ha fatta davvero tantissima. Ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo il 23 aprile 2024, ripercorrere la carriera diè un’occasione per approfondire uno dei volti più importanti del panorama giovanile dello spettacolo. Da Sanremo Giovani fino a spokesperson dell’Italia all’Eurovision, è la centralinista di Call My Agent Italia. Ma non solo: vi sveliamo tutto. Chi è, la carriera della cantante e attrice Pseudonimo di Paola GioiaFormisano, è nata a Nairobi in Kenya. Papà napoletano, mamma burundese,è cresciuta tra il Burundi e Terracina e si è trasferita in Italia all’età di 11 anni. Il suo sogno? Lo ha sempre rincorso sin da bambina, poiché il mondo della musica è sempre stato una sua ...

Kaze , è una cantante ed attrice che abbiamo recentemente visto in Call My Agent Italia" nei panni di Sofia e durante l'ultima edizione dell'Eurovision Song Festival. Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre africana (Burundi) e da padre napoletano.

