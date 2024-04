Chi è Kaze | curiosità e fidanzato della cantante e attrice di Call My Agent

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 aprile 2024), è unaedche abbiamo recentemente visto inMyItalia” nei panni di Sofia e durante l’ultima edizione dell’Eurovision Song Festival. Oggi l’artista sarà ospite a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Paola GioiaFormisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre africana (Burundi) e da padre napoletano. Trascorre l’infanzia in Burundi per poi trasferirsi in Italia all’età di 11 anni, a Terracina. Fin da bambina si appassiona alla musica e alla recitazione, canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per più di sei anni. Dopo una laurea in infermieristica a Roma, si trasferisce a Milano dove inizia un’esperienza lavorativa tra ...