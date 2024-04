CdS – tutti gli obiettivi hanno una cosa in comune

Ieri sera è scattato il ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti a Roma. Oggi arriveranno i giocatori di Inter e Napoli. Nel pomeriggio le varie attività e domani, riferisce il Corriere dello Sport, la partenza da Fiumicino. RADUNO ? Arriva la sosta per le nazionali, con Luciano Spalletti che richiama tutti a rapporto. L’Italia domani volerà in direzione States per giocate tra Miami e New York due amichevoli: la prima contro Venezuela e la ... (inter-news)