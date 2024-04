Fabbian sta stupendo tutti | l’Inter guarda a Bologna – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dal passaggio all’Udinese saltato all’ultimo, alla cavalcata con il. È stato questo il destino di Giovanniche oggi fa faville con il centrocampo di Thiago Motta, scrive il Corriere dello Sport. LAVORO – Giovanni, gara dopo gara, si sta prendendo il. E lo sta facendo anche grazie a Thiago Motta che nel giro di qualche mese lo ha trasformato. Ad aver avuto il sentore di un potenziale crack, sono stati Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che hanno fatto di tutto ad agosto per provare a strappareal. Arrivato in punta di piedi come sostituito di Lewis Ferguson, con il passare delle settimane il centrocampista ex Inter si è prima inserito nei diktat dell’allenatore per poi sapersi ritagliare un suo spazio, scrive il Corriere dello Sport. La ...