Catania-Benevento - designato l’arbitro

Sarà Emanuele Frascaro, della sezione di Firenze, ad arbitrare, in programma sabato 27 aprile al 'Massimino'. Si tratta di un direttore di gara di grande esperienza essendo un quarto anno. In questa stagione ha già incrociato i giallorossi il 5 novembre a Messina, match chiuso con la vittoria del(1-0) grazie alla rete di Improta. Frascaro sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Fabio Catani di Fermo; il quarto ufficiale sarà Erminio Cerbasi di Arezzo.

