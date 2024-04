Il caso Puglia Schlein a Emiliano | Un cambio netto e non una sostituzione

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - "Ho chiesto al presidentedi dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra". Lo afferma la segretaria del Pd Elly. "Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a undi fase che non può tradursi in una meradi chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il Presidenteoperi in tempi brevi e con risultati tangibili", aggiunge.

