Carbonara a 28 euro? È pure poco! Max Mariola rincara la dose sulle polemiche per i prezzi del suo ristorante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Lo chef Maxnella bufera per idel suoappena aperto a Milano. Ventottoper unae sessantaa persona per la cena. Bevande incluse. Lo chef da 9 milioni di follower su TikTok, Instagram e Facebook, però, non se ne cura. E anzi, soffia sul fuoco delle: “È anche”, risponde. Ma poi spiega.Leggi anche: Harley Zuriatti di Affari Tuoi, il commovente post su Ig: “Senza utero but still fabolous” Il calo di popolarità Daaperto nell’esclusivo quartiere di Brera a Milano, ilnel noto chef romano, da 9 milioni complessivi di followers, ha cominciato subito ad accumulare recensioni non proprio eccellenti, comeauspicava. ...