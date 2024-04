Carbonara a 28 euro ed è pure poco - lo chef influencer fa arrabbiare i social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Ventotto per unae 60 a testa in media per una cena, bevande incluse. LoMax Mariola e i prezzi del suo ristorante appena aperto a Milano scatenano le polemiche e online c'è chi lo critica apertamente. 9 milioni di follower tra TikTok, Instagram, Facebook; una vita passata dietro i fornelli con il sogno – un giorno – di aprire una propria attività e ora che Mariola ha coronato la sua più grande aspirazione, fa discutere. Origini romane, conosciuto sul web per il suo “Sound of Love” (il suono della pasta quando viene mantecata), per una vita è stato anche conduttore televisivo con una carriera lunga 22 anni su un noto canale televisivo del food. Anni di gavetta che ne hanno fatto unodi primissima qualità, esploso online dove è apprezzato per i suoi video tutorial. Simpatia dei fan però notevolmente in calo dopo ...