Campora Allianz | Ia utile per prevedere a breve termine catastrofi naturali

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – "Dinamiche ambientali, come le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna e le tempeste che si sono abbattute sul Nord Italia, sono solo due esempi dell’imprevedibilità di determinati fenomeni”. Lo ha detto Giacomo, Amministratore Delegato e Direttore GeneraleS.p.A, Vicepresidente ANIA, in occasione della quarta edizione di Innovation by Ania “Assicurazioni