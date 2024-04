(Di martedì 23 aprile 2024)i festeggiamenti per losi accascia in campo e scoppia a piangere: è un'emozione incontenibile, i compagni di squadra non riescono a consolarlo.

Calhanoglu a cuore aperto verso i tifosi dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Il turco concentrato sullo scudetto. VERSO L’OBIETTIVO ? All’indomani dell’eliminazione in Champions League, Hakan Calhanoglu ha scritto su Instagram questo post: «Nonostante i nostri sforzi, il nostro percorso in Champions League è giunto al termine. Tuttavia, apprezziamo il sostegno incrollabile dei nostri tifosi e vi ringraziamo profondamente. Ma ... (inter-news)

Calhanoglu crolla in un pianto inconsolabile dopo la vittoria dello Scudetto: non riesce a crederci - Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto Calhanoglu si accascia in campo e scoppia a piangere: è un'emozione incontenibile, i compagni di squadra non riescono ...fanpage

Barella e Calhanoglu fermano il coro becero dei tifosi contro Theo Hernandez: una lezione di eleganza - Barella e Calhanoglu invitano i tifosi dell'Inter a non intonare più quel brutto coro contro Theo Hernandez durante i festeggiamenti dello Scudetto dell'Inter ...fanpage

Scudetto Inter: le reazioni a caldo di Inzaghi, giocatori e Marotta - Seconde stelle ovunque, Calhanoglu con cuffie e coppa in mano, il messaggio del presidente Zhang, Tananai in Piazza Duomo. E ancora: i protagonisti in campo, i… Leggi ...informazione